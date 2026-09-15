„Land unter“: Die Flut, die traurige Rekorde brach

„Weitere 37 Projekte um 55 Millionen Euro wurden neu begonnen. Und bis einschließlich 2028 ist der Beginn von weiteren 32 Projekten mit rund 160 Millionen Euro geplant“, gibt der für Naturkatastrophen zuständige Landesrat einen Ausblick auf die nächsten beiden Jahre. Denn eines ist laut Forschern so gut, wie sicher: Regenereignisse werden zwar weniger, aber dafür mitunter auch immer heftiger.