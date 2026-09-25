Neuer Wiener Pakt, gerade „weil zu wenig passiert“

„In allen Bereichen passiert noch zu wenig“

Czernohorszky bekräftigt das: Wien tut aus seiner Sicht alles, was der Stadt möglich sei – es brauche nun vor allem Bundesgesetze, die entschlosseneres Handeln ermöglichen: „Bei der Stilllegung von Gasnetzen bummelt Österreich“, nennt der Stadtrat ein Beispiel. Auch Änderungen im Mietrechtsgesetz müssen vom Bund kommen. In dessen derzeitiger Form reicht oft der Widerstand einer einzigen Hauspartei, um ein Haus auf nachhaltige Energieversorgung umzustellen.