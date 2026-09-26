Fenster zur Geschichte des Landes öffnen sich

Von Badekultur bis Handwerk

Doch auch das Strandbad in Baden, wo vor 100 Jahren eine völlig neue Badekultur geprägt wurde, oder die HBLA für Landwirtschaft und Ernährung in Sitzenberg, die als Österreichs älteste Schule dieser Art gilt, vermitteln am Sonntag heimische Kulturgeschichte. Einblicke in die Entwicklung von Industrie und Handwerk in Niederösterreich gewinnt man beim Tags des Denkmals in der traditionsreiche Hammerschmiede Pehn in Aggsbach-Dorf, Bezirk Melk, oder der ehemaligen Kammgarnspinnerei in Möllersdorf, Bezirk Baden. Das Programm gibt es unter www.tagdesdenkmals.at