Start geglückt: ESA-Sonde JUICE am Weg zum Jupiter

Zum geplanten Start am Donnerstag fand am Grazer Institut für Weltraumforschung (IWF) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) ein eigener „Launch-Event“ statt. Letztlich gab es dann erst am Freitag tatsächlich etwas für die an der Missionen beteiligten Experten aus Österreich zu feiern. Über den nunmehr gelungenen Start zeigten sich die Forscher erleichtert.