Johnny Depp & Alice Cooper rockten in St. Pölten

Wahrhaftige Superstars statteten am Samstagabend der Landeshauptstadt einen Besuch ab. Und verwandelten das VAZ St. Pölten in ein Mekka für alle Rockfans. Die „Hollywood Vampires“ mit Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen sorgten dabei für ein volles Open-Air-Gelände und Begeisterungsstürme bei den Besuchern.