Johnny Depp & Alice Cooper rockten in St. Pölten

Vergangenen Samstag erbebte das VAZ in St. Pölten unter den Gitarrenklängen und der kraftvollen Bühnenshow von Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry und Thommy Henriksen.
Wahrhaftige Superstars statteten am Samstagabend der Landeshauptstadt einen Besuch ab. Und verwandelten das VAZ St. Pölten in ein Mekka für alle Rockfans. Die „Hollywood Vampires“ mit Johnny Depp, Alice Cooper, Joe Perry und Tommy Henriksen sorgten dabei für ein volles Open-Air-Gelände und Begeisterungsstürme bei den Besuchern.
Auch das heimische Magier-Duo Thommy Ten und Amélie van Tass ließ sich den Auftritt der Hollywood-Stars und Musiklegenden nicht entgehen. Haben die beiden doch selbst im VAZ ihre künstlerische Homebase.
„Die Hollywood Vampires sind derzeit in sensationeller Form – wir freuen uns unglaublich, dass sie bei uns in St. Pölten sind“, erklärt Veranstalter René Voak von NXP.
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