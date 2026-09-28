Gebärdensprache in nur einer Schule am Stundenplan

Die größte Herausforderung bei der Integration des neuen Unterrichtsgegenstandes in den Lehrplan war die Suche nach einer geeigneten Lehrkraft: „Es war schwierig einen Lehrer zu finden. Auch, weil noch nicht ganz klar ist, wie die Ausbildung überhaupt stattfindet. Es gibt also noch kein Lehramt für Gebärdensprache, das einfach so studiert werden kann“, gibt die Direktorin zu Bedenken. Im vergangenen und laufenden Schuljahr gelang ihr die Suche nach einer qualifizierten Lehrperson, wie es im nächsten Jahr ausschaut, weiß Pansold noch nicht: „Aber bis dahin haben wir ja noch ein wenig Zeit.“