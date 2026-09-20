Geburtstagsparty für Heinz Hoenig abgesagt

Heinz Hoenig, der in mehr als 140 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat, kämpft bereits seit dem Frühling 2024 mit gesundheitlichen Problemen. Bis September 2024 lag er zeitweise im künstlichen Koma. Wie berichtet, wurde er erst am 13. September mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg geflogen, weil er erneut Probleme mit seinem Herzen hatte. Schnell gab es Entwarnung und der Deutsche wurde von der Intensivstation wieder auf die Normalstation verlegt.