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„Er muss sich schonen“

Geburtstagsparty für Heinz Hoenig abgesagt

Stars & Society
20.09.2026 19:57
Schauspieler Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (Archivbild)
Schauspieler Heinz Hoenig und seine Ehefrau Annika Kärsten-Hoenig (Archivbild)(Bild: AEDT / Action Press / picturedesk.com)
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Von krone.at

Der deutsche Schauspieler Heinz Hoenig wird am Donnerstag, 24. September, 75 Jahre alt. Aus einer großen Geburtstagsfeier wird vorerst aber nichts. Hoenig war erst vor wenigen Tagen wegen Herzproblemen in einem Krankenhaus und fühlt sich noch nicht fit genug.

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Laut „Bild“ hätte der Geburtstag des Schauspielers („Der König von St. Pauli“, „Die Affäre Semmeling“) in Hamburg gefeiert werden sollen. Geplant gewesen seien eine Hafenrundfahrt mit einer Barkasse und eine Überraschungsparty in Hoenigs altem Stammlokal „Zwick“, heißt es. Der Wirt hatte schon einen Teil des Lokals reserviert, eine Geburtstagstorte und ein Geschenk vorbereitet. Unter den Gästen wäre etwa Schauspielerin Jenny Elvers (54) gewesen, die seit vielen Jahren mit ihrem Kollegen befreundet ist, und an der Planung beteiligt war.

Hoenig hatte im „Zick“ früher mit Promis wie Heiner Lauterbach (73) und Otto Waalkes (78) gefeiert. Diesmal hätte die Party eine Überraschung sein sollen, sagte Hoenigs Ehefrau Annika (41) zu der Zeitung. „Aber er muss sich jetzt schonen. Wir feiern im kleinen Rahmen bei uns zu Hause in Blankenburg und holen die Party zu einem späteren Zeitpunkt nach“, kündigte sie an.

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„Es ist vollkommen verständlich, dass die Feier, so wie sie geplant war, nicht stattfinden kann. Gesundheit geht vor“, sagte auch Elvers. Laut dem Bericht planen die Hoenigs, ihre Hamburg-Reise Mitte Oktober nachzuholen.

Heinz Hoenig, der in mehr als 140 Film- und Fernsehproduktionen mitgewirkt hat, kämpft bereits seit dem Frühling 2024 mit gesundheitlichen Problemen. Bis September 2024 lag er zeitweise im künstlichen Koma. Wie berichtet, wurde er erst am 13. September mit einem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Magdeburg geflogen, weil er erneut Probleme mit seinem Herzen hatte. Schnell gab es Entwarnung und der Deutsche wurde von der Intensivstation wieder auf die Normalstation verlegt.

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