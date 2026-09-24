Launige Rede, Wrestler und Blasmusik zur Eröffnung

Auf einem „wackeligen Balkon“ am Karmeliterplatz, eröffnete Ekaterina Degot den steirischen herbst 2026. „Red Flags“ stünden nicht für Rote Fahnen, die von Revolutionen künden, sondern sie dienten eher dazu, mehr Regeln einzuführen. „Die erste Reaktion auf die Flut von schlechten Nachrichten ist es, die Lage nicht noch zu verschlimmern. Das ist zwar eine rationale Strategie in herausfordernden Zeiten, verstärkt aber auch die allgemeine lähmende Atmosphäre, in der ,Nichthandeln‘ mehr geschätzt wird als Handeln. Es ist zudem eine klar anti-moderne Wende, da die Moderne für all unsere Katastrophen verantwortlich gemacht wird, vom Klimawandel bis zur Überindustrialisierung.“