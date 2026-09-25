Die Schöne betört wieder das Biest in Wien

Große Vorfreude auf den heutigen Abend besteht auch bei den beiden Hauptdarstellern: Die erfolgreiche deutsche Musical-Darstellerin Marlene Jubelius gibt mit der „Belle“ ihr Wien-Debüt – und erfüllt sich damit einen Traum. „Für mich ist ,Die Schöne und das Biest` eine echte Kindheitserinnerung. Das Stück hat mich schon als Kind fasziniert, und ich habe das Hörspiel auf Kassette rauf und runter gehört“, verrät sie.