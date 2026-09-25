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Die Schöne betört wieder das Biest in Wien

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25.09.2026 07:15
Der Kerzenständer, die Teekanne und ihre Tasse, die Uhr und der Staubwedel – „Die Schöne und das ...
Der Kerzenständer, die Teekanne und ihre Tasse, die Uhr und der Staubwedel – „Die Schöne und das Biest“ in der illustren Gesellschaft des verwunschenen Schlosses.(Bild: Deen van Meer)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost

Magie, Humor und große Gefühle: Das beliebte Disney-Musical kehrt nach Wien ins Raimund Theater zurück – mit einigen Überraschungen. 

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Mehr als 38 Millionen Menschen; das ist die unglaubliche Anzahl an Menschen, die sich rund um die Welt von „Die Schöne und das Biest“ bezaubern ließen. Alleine am Broadway lief das Disney-Musical über 13 Jahre lang ununterbrochen. Nur wenige Stücke können das toppen.

Die Erfolgsstory im deutschsprachigen Raum begann – in Wien. Am 28. September 1995 hob sich im Raimund Theater der Vorhang erstmals für die deutsche Version des zeitlos schönen Märchens. Fast auf den Tag genau 31 Jahren später feiert nun die Neuinszenierung hier Premiere.

Viele Überraschungen in der Neuinszenierung
Wer also glaubt, das Musical bereits zu kennen, der kann sich auf einige Überraschungen freuen: Die Produktion wartet mit komplett neuen Kostümen, Bühnenbildern und Choreografien auf. „Mit dieser Inszenierung möchte ich die Geschichte aus einer zeitgenössischen Perspektive erzählen“, so der US-Starregisseur und Choreograf Matt West.

Vom Volksmärchen zum Musical

Besondere Bekanntheit erlangte  „Die Schöne und das Biest“ durch die Disney-Zeichentrickverfilmung aus dem Jahr 1991, die lose auf einem französischsprachigen Volksmärchen basierte. Die Geschichte für Alt und Jung wurde zu einem der erfolgreichsten Filme des Jahres. Nur drei Jahre später feierte die Musical-Version ihre Uraufführung. Die Musik stammt von Alan Menken, die Liedtexte von Howard Ashman und Tim Rice.

Große Vorfreude auf den heutigen Abend besteht auch bei den beiden Hauptdarstellern: Die erfolgreiche deutsche Musical-Darstellerin Marlene Jubelius gibt mit der „Belle“ ihr Wien-Debüt – und erfüllt sich damit einen Traum. „Für mich ist ,Die Schöne und das Biest` eine echte Kindheitserinnerung. Das Stück hat mich schon als Kind fasziniert, und ich habe das Hörspiel auf Kassette rauf und runter gehört“, verrät sie.

Schon jetzt wurden 120.000 Tickets verkauft
 Das „Biest“ Dominic Hees setzt ganz auf Frauenpower – ihn beeindruckt, „dass hier eine inspirierende Frauenfigur im Zentrum steht, die sich nicht den Erwartungen ihres Umfelds anpasst, sondern eigenständig und neugierig durch die Welt geht“.

Wenn sich heute Abend der Vorhang hebt, dann ist eines auf jeden Fall sicher: Die Erfolgsstory geht weiter – schon jetzt wurden 120.000 Tickets verkauft. Für VBW-Musicalintendant Christian Struppeck dürfte das keine große Überraschung sein. Schließlich vereine „dieses außergewöhnliche Werk auf eindrucksvolle Weise, was modernes Musiktheater ausmacht: großartige Musik, beeindruckende Choreografien, modernste Bühnentechnik und eine berührende Botschaft, die Generationen verbindet“.

Karten für das Musical gibt es hier.

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