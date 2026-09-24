Genug Gas für Tirol – beim Preis wird es spannend

Gas aus Norwegen, den Niederlanden und LNG

Russisches Gas spielt in Tirol kaum noch eine Rolle. Die TIGAS bezieht das Gas über das deutsche Netz, unter anderem kommt es aus Norwegen, den Niederlanden und über LNG-Lieferungen. LNG steht für Liquefied Natural Gas, also flüssiges Erdgas und kann leichter transportiert werden. 87 % des LNG stammen laut Tollinger derzeit aus den USA.