Höhere Grenzen beim Heizkostenzuschuss in Tirol

Das Land Tirol setzt den Heizkostenzuschuss auch für die Heizperiode 2026/2027 fort und spricht mit höheren Einkommensgrenzen zusätzlich Menschen an, die Unterstützung brauchen.
Zudem wurde die Antragstellung im Zuge des Tirol Konvents grundlegend vereinfacht. Eine Beantragung des Zuschusses ist zwischen 1. Mai und 31. Oktober 2026 möglich. Ausbezahlt wird der Zuschuss dann einmalig ab September 2026 mit Beginn der Heizsaison.
2965 Euro bei Vier-Personen-Haushalt
Die Netto-Haushaltseinkommensgrenzen wurden erhöht und betragen nun für einen Ein-Personen-Haushalt bis zu 1435 Euro, für zwei Personen bis zu 2265 Euro, für drei Personen bis zu 2665 Euro und für vier Personen bis zu 2965 Euro. Für jede weitere Person im Haushalt erhöht sich die Grenze um 300 Euro. Die Höhe der Förderung beträgt 250 Euro pro Haushalt.
Auch analog einreichbar
Die Einreichung erfolgt bevorzugt über ein Online-Formular, wobei auch eine analoge Antragstellung weiterhin möglich ist.
Unkompliziert beantragen
Allen Fördernehmern, denen der Heizkostenzuschuss 2025/2026 des Landes bewilligt wurde, wird vom Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Soziales, neuerlich ein Antragsformular zugestellt.
Somit können Bezugsberechtigte aus dem Vorjahr ihre angegebenen Daten kontrollieren und bei weiterem Bedarf den Heizkostenzuschuss erneut unkompliziert beantragen.
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