Höhere Grenzen beim Heizkostenzuschuss in Tirol

2965 Euro bei Vier-Personen-Haushalt

Die Netto-Haushaltseinkommensgrenzen wurden erhöht und betragen nun für einen Ein-Personen-Haushalt bis zu 1435 Euro, für zwei Personen bis zu 2265 Euro, für drei Personen bis zu 2665 Euro und für vier Personen bis zu 2965 Euro. Für jede weitere Person im Haushalt erhöht sich die Grenze um 300 Euro. Die Höhe der Förderung beträgt 250 Euro pro Haushalt.