Junge Seeadler „senden“ ab sofort ihre Flugdaten

Die winzigen Geräte am Rücken der Jungvögel stören sie nicht in ihrem Flug, liefern aber wertvolle Informationen für den Schutz dieser majestätischen Tiere. „Denn was wir kennen, können wir schützen – und was wir verstehen, vielleicht sogar retten“, versichert WWF-Artenschutzexperte Christian Pichler und zieht eine positive Bilanz der Schutzbemühungen.