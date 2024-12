An seinem Geburtstag: Glas-Attacke auf Jamie Foxx

Erstmals Schlaganfall öffentlich thematisiert

Foxx hatte erst am Dienstag erstmals öffentlich über einen lebensbedrohlichen Schlaganfall, den er im April 2023 erlitten hatte, gesprochen. In dem Netflix-Special „Jamie Foxx: What Had Happened Was...“ führte der Schauspieler aus, dass er zunächst schlimme Kopfschmerzen verspürt und dann das Bewusstsein verloren habe. Er habe sich an die nächsten 20 Tage nicht erinnern können. „Als ich aufwachte, saß ich in einem Rollstuhl. Ich konnte nicht gehen“, erzählte er.