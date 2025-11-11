Milliardenprojekt wurde zu einem Millionen-Grab

Weiter auf der Suche nach Verkehrslösungen

Von einem echten Plan B ist allerdings nichts zu sehen. Ein zusätzliches Messeshuttle für Pendler sollte Erleichterung bringen, wurde aber nicht angenommen. Expressbusse könnten in den nächsten Jahren in Salzburg fahren und mit ihnen ein „Schnellbussystem“ eingeführt werden. Auch eine Messebahn steht noch im Raum. Die war ein fixer Bestandteil des S-Link-Projekts. Wohin die Bahn fahren soll, ist aber unklar. Eine Verbindung nur zum Hauptbahnhof würde wenig bringen. Eine Station am Mirabellplatz wurde mit dem S-Link versenkt. Ansonsten ist die Situation weiter unverändert. Salzburg steht im Stau.