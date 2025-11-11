Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ein Jahr danach

Milliardenprojekt wurde zu einem Millionen-Grab

Salzburg
11.11.2025 07:00
Letzter Halt Hauptbahnhof! Die Lokalbahn hätte als S-Link durch die Stadt Salzburg bis nach ...
Letzter Halt Hauptbahnhof! Die Lokalbahn hätte als S-Link durch die Stadt Salzburg bis nach Hallein geführt werden sollen.(Bild: Tröster Andreas)

Vor einem Jahr entschieden sich die Bürger der Stadt Salzburg, dem Flachgau und dem Tennengau gegen die unterirdische Verlängerung der Lokalbahn nach Hallein. Neben hohen Kosten blieb das Verkehrschaos.

0 Kommentare

Der S-Link, die teils unterirdische Verlängerung der Lokalbahn durch die Stadt Salzburg bis nach Hallein, hätte als Hauptschlagader den Verkehr in der Mozartstadt revolutionieren sollen. Am 10. November 2024 wurde das Milliardenprojekt mit einem Schlag zum Millionen-Grab. Denn bei der Bürgerbefragung entschieden sich die Stadt, der Tennengau und der Flachgau gegen das Verkehrsprojekt. 52,6 Prozent wollten die Bahn nicht.

Die Planungskosten verschlangen mehr als 20 Millionen Euro.
Die Planungskosten verschlangen mehr als 20 Millionen Euro.(Bild: Tröster Andreas)
Eine Bürgerbefragung versenkte das Projekt.
Eine Bürgerbefragung versenkte das Projekt.(Bild: Land Salzburg)

Mehr als 20 Millionen Euro wurden bis zu diesem Zeitpunkt bereits investiert, aufwendige Planungen und Bodenuntersuchungen durchgeführt. Monatelange verstrickten sich zuvor Befürworter und Gegner in verbalen Auseinandersetzungen. Als einzige Großpartei stellte sich die SPÖ klar gegen das Projekt. Der Bürgermeister der Stadt Salzburg, Bernhard Auinger (SPÖ), zeigte sich über das Abstimmungsergebnis erleichtert. „Wenn ich an mein Budget denke, gibt es eigentlich nur Gewinner.“ Die Budgetsituation ist dadurch ein wenig entspannter. Jetzt müssen Land und Stadt nur noch die 480 Millionen Euro teure Sanierung des Festspielhauses stemmen. Auinger versprach vor einem Jahr: „Wir werden jetzt gemeinsam als Stadtregierung einen Plan B erarbeiten.“

Lesen Sie auch:
Das abgesagte Bahnprojekt S-Link sorgt auch noch Monate später für Aufregung.
Akten unter Verschluss
Grüne fordern Herausgabe der Unterlagen zum S-Link
30.06.2025
Zehn Mitarbeiter
S-Link-Gesellschaft wird jetzt doch aufgelöst
13.11.2024
Krone Plus Logo
Stadt und Land zahlen
Für nicht gebaute U-Bahn fließen Steuermillionen
17.09.2025

Weiter auf der Suche nach Verkehrslösungen
Von einem echten Plan B ist allerdings nichts zu sehen. Ein zusätzliches Messeshuttle für Pendler sollte Erleichterung bringen, wurde aber nicht angenommen. Expressbusse könnten in den nächsten Jahren in Salzburg fahren und mit ihnen ein „Schnellbussystem“ eingeführt werden. Auch eine Messebahn steht noch im Raum. Die war ein fixer Bestandteil des S-Link-Projekts. Wohin die Bahn fahren soll, ist aber unklar. Eine Verbindung nur zum Hauptbahnhof würde wenig bringen. Eine Station am Mirabellplatz wurde mit dem S-Link versenkt. Ansonsten ist die Situation weiter unverändert. Salzburg steht im Stau.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Taleb A. muss sich wegen sechsfachen Mordes und Mordversuchs in 338 Fällen vor Gericht ...
Keine Zeichen der Reue
Attentäter von Magdeburg: „Habe das Auto gefahren“
Astro-Astrid im Talk:
Sternen-Woche: „Ein Dauer-Pressetermin im Kosmos“
Syriens Präsident Ahmed al-Sharaa ist bereits mindestens zweimal im Fokus von IS-Mitgliedern ...
„Heikle Lage“
IS-Anschläge auf syrischen Präsidenten vereitelt
Der Taifun „Kalmaegi“ hat in Vietnam ein jahrhundertealtes Schiffswrack aus Holz freigelegt.
Jahrhunderte alt
Vietnam: Taifun legte Schiffswrack an Strand frei
Gala in St. Pölten
„Krone“-Herzensmensch: Diese Helden bereichern NÖ!
Top-3

Gelesen

Tirol
Therapeut nahm Brustwarze von Patientin in Mund
176.541 mal gelesen
Ein Physiotherapeut soll die Situation in seiner Praxis schamlos ausgenützt haben.
Sport-Mix
Diese Villa einer Sport-Legende steht zum Verkauf
121.318 mal gelesen
Krone Plus Logo
In Graz-Eggenberg residierte in den letzten fünf Jahren einer der bekanntesten Sportler ...
Österreich
Wehrschütz: „Er hat uns allen das Leben gerettet“
105.841 mal gelesen
Das schwer beschädigte Fahrzeug, in dem sich der ORF-Redakteur befand
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf