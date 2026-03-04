S-Link: Millionenbetrag für Gutachten und Studien

„Millionensumme für Steuerzahler“

Vom kostenlosen Memo bis zum Fachbeitrag um 157.600 Euro findet sich alles in einer Liste, die Simon Heilig-Hofbauer vorliegt. Der grüne Landtagsabgeordnete hatte mehrere Monate lang versucht, mittels verschiedener Anfragen an Land und Gesellschaft, Einsicht in Gutachten zu bekommen. Vergeblich. Vor allem die Bahngesellschaft verweigerte ihm die Übergabe wegen zu hohen Arbeitsaufwands.