S-Link: Millionenbetrag für Gutachten und Studien

Die Aufarbeitung des abgesagten Regionalbahnprojekts S-Link dauert auch noch eineinhalb Jahre nach dem Ende an. Jetzt bringt ein langwieriger Anfragenmarathon Details zu den Kosten von Studien und Gutachten zutage. Und damit auch zu den Kosten für den Steuerzahler.
Bekanntlich knapp ging die Abstimmung zum Bau des Salzburger Regionalbahnprojekts S-Link im November 2024 aus. Bei der Volksbefragung stimmten 53 Prozent dagegen. Der S-Link wurde beerdigt. Angelaufene Planungen und Bauvorbereitungen wurden allesamt abgebrochen. Aus dem Milliardenprojekt wurde ein Millionengrab.
Knapp mehr als 20 Millionen Euro flossen in die Vorarbeiten. Allein die Probebohrungen im Salzburger Untergrund kosteten mehr als 2,6 Millionen Euro. Der Rechnungshof der Stadt Salzburg kritisierte die Ausgaben. Nun ist endlich auch bekannt, was die S-Bahn-Gesellschaft für das Einholen von externen Fachmeinungen ausgegeben hat. 123 Schriftstücke haben 1.135.233,39 Euro gekostet.
„Millionensumme für Steuerzahler“
Vom kostenlosen Memo bis zum Fachbeitrag um 157.600 Euro findet sich alles in einer Liste, die Simon Heilig-Hofbauer vorliegt. Der grüne Landtagsabgeordnete hatte mehrere Monate lang versucht, mittels verschiedener Anfragen an Land und Gesellschaft, Einsicht in Gutachten zu bekommen. Vergeblich. Vor allem die Bahngesellschaft verweigerte ihm die Übergabe wegen zu hohen Arbeitsaufwands.
Letztlich bekam er vor dem Landesverwaltungsgericht jedoch teilweise Recht. Heilig-Hofbauer erhielt vorerst aber nur eine Liste und die Kosten. „Jetzt wissen wir endlich, was genau beauftragt wurde und welche Kosten angefallen sind“, so der Politiker. „Immerhin habe das alles den Steuerzahlern eine Millionensumme gekostet.“
