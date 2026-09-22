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Unfall im Stubaital

83-Jährige stürzte von Wanderweg 25 Meter ab

Tirol
22.09.2026 20:45
Die Frau wurde vom C1 in die Klinik geflogen (Symbolbild).
Die Frau wurde vom C1 in die Klinik geflogen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Tiroler Krone
Von Tiroler Krone

Den schönen Spätsommertag nutzte am Dienstag eine Deutsche (83) für eine Wanderung im Stubaital. Dabei kam es zu einem fatalen Absturz und die Tour endete in der Klinik Innsbruck.

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Gegen 13.40 Uhr kam die 83-jährige Deutsche (Landkreis Ansbach) in 6165 im Wandergebiet Schlick 2000, konkret am leicht bis mäßig schwierigen Kreuzjoch Rundwanderweg, aus bislang unbekannter Ursache zu Fall. Sie stürzte in weiterer Folge, sich mehrfach überschlagend, vom markierten Wanderweg in nordwestliche Richtung ab.

Nach 25-Meter-Sturz reglos liegen geblieben
Die Frau kam nach etwa 25 Meter unterhalb des markierten Wanderwegs im steil abfallenden Wiesen- bzw. Schrofengelände regungslos zu liegen. Die anwesenden Begleiter stiegen unverzüglich zur verunfallten Dame ab und setzten entsprechende Erstmaßnahmen. Durch einen im Nahbereich anwesenden niederländischen Urlauber wurde unverzüglich der Notruf abgesetzt.

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Die 83-Jährige wurde in weiterer Folge durch die Besatzung des Notarzthubschraubers Christophorus 1 vor Ort erstversorgt und mit erheblichen Verletzungen zur weiteren Behandlung in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.

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