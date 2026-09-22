83-Jährige stürzte von Wanderweg 25 Meter ab

Nach 25-Meter-Sturz reglos liegen geblieben

Die Frau kam nach etwa 25 Meter unterhalb des markierten Wanderwegs im steil abfallenden Wiesen- bzw. Schrofengelände regungslos zu liegen. Die anwesenden Begleiter stiegen unverzüglich zur verunfallten Dame ab und setzten entsprechende Erstmaßnahmen. Durch einen im Nahbereich anwesenden niederländischen Urlauber wurde unverzüglich der Notruf abgesetzt.