Kletterer ohne Lampe von Heli aus Wand geborgen

Die beiden Männer aus Tschechien (51 und 48 Jahre) waren am Samstag zu einer Klettertour in den Lienzer Dolomiten aufgebrochen. Das Duo entschied sich für die „Pettauer Verschneidung“ auf den sogenannten Gamskopf. Dabei handelt es sich um eine Route von rund 300 Metern, sechs Seillängen und einem Schwierigkeitsgrad von 4+.