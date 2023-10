Ein Verein wandelt auf den Spuren der alten Römer

Vorbild Carnuntum

2007 wurde im Raum Strebersdorf/Frankenau die größte zusammenhängende römische Siedlungslandschaft des Burgenlandes entdeckt. Nun plant das Land die Errichtung eines rekonstruierten römisch-kaiserzeitlichen Militärlagers am Originalfundort in Strebersdorf, ähnlich wie in Carnuntum. Dieses archäologische Flagship-Projekt befindet sich derzeit in der Konzipierungsphase.