Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Niederösterreich

Römer, Reben & Residenzen

Reisen & Urlaub
17.09.2025 17:00
Die steinigen, schweren Böden der Region Carnuntum bieten beste Bedingungen für Rotweine. ...
Die steinigen, schweren Böden der Region Carnuntum bieten beste Bedingungen für Rotweine. Verkosten lassen sich diese bei den zahlreichen Veranstaltungen rund um den Weinherbst.(Bild: Andreas Hofer)

Carnuntum, die Marchfeldschlösser, der Nationalpark Donau-Auen, urige Kellergassen und edle Tropfen machen den östlichsten Teil Niederösterreichs kulturell und kulinarisch außergewöhnlich.

0 Kommentare

Laute Befehle hallen über den Platz. Grimmig dreinblickende Männer mit Schwertern, großen, bunt bemalten Holzschilden und Lanzen folgen der Choreografie des Centurio, der sie in den unterschiedlichsten Formationen auf dem Exerzierplatz aufmarschieren lässt. So oder so ähnlich könnte es bereits vor 2000 Jahren ausgesehen haben, als hier die ersten römischen Legionen zum Schutz des Donaulimes stationiert waren. Wir sind in Carnuntum, das sich während seiner Hochblüte über zehn Quadratkilometer erstreckte. 50.000 Einwohner zählten Militärlager und Zivilstadt während ihrer Blütezeit und machten Carnuntum damit zu einer Weltstadt. Heute zählt die Römerstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ein komplett rekonstruiertes römisches Stadtviertel gibt Einblicke in das Leben der Menschen. Geschäfte, Villen und eine Therme wurden zum Teil auf den Grundmauern der antiken Bauwerke errichtet. Dass die Römer hier bereits Weinbau betrieben, ist belegt. Man schätzte den Rebensaft als Genussmittel, trank ihn pur oder mit Wasser verdünnt, versetzte ihn mit den unterschiedlichsten Gewürzen. Heute finden in der Weinbauregion Carnuntum, die sich vom südöstlichen Stadtrand Wiens bis vor die Tore der slowakischen Hauptstadt Bratislava erstreckt, neben verschiedenen Weißweinen besonders Rotweinsorten beste Voraussetzungen.

Weltstadt in der Antike, gilt Carnuntum heute als die besterhaltene Ausgrabung außerhalb ...
Weltstadt in der Antike, gilt Carnuntum heute als die besterhaltene Ausgrabung außerhalb Italiens.(Bild: Eva Bukovec)

Spitzenreiter sind die heimischen Sorten Blauer Zweigelt und Blaufränkisch, aber auch Cabernet Sauvignon und Merlot werden gerne ausgebaut. Und gerade jetzt, wo sich der Sommer seinem Ende zuneigt, beginnt in Niederösterreich die „fünfte Jahreszeit“. Bereits seit drei Jahrzehnten bietet der „Weinherbst“ den Rahmen für eine Reihe stimmungsvoller Veranstaltungen.

Weintaufen, Verkostungen, Winzerkirtage oder Kellergassenfeste – Gründe, das Weinbaugebiet zu besuchen, gibt es genug. Dank der Nähe zum Flughafen Schwechat, guter Bahnanbindungen und der kurzen Distanz zu Wien fällt der Ausstieg aus dem Alltag leicht. Über 100 Kilometer Weit- und Rundwanderwege, ca. 400 Kilometer gut beschilderte Radwege, der Nationalpark Donau-Auen und die Marchfeldschlösser runden das umfangreiche Freizeitangebot ab.

INFOS

Erste Adresse für einen Besuch im Nationalpark Donau-Auen ist Schloss Orth, das seit Umbau und Renovierung 2005 das Besucherzentrum des Nationalparks Donau-Auen beherbergt. Der 96 Quadratkilometer große Nationalpark, der sich beidseits der Donau von der Wiener Lobau bis zur Mündung der March erstreckt, schützt eine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt.

Siebenundzwanzig Gärtner kümmern sich heutzutage um den 16 Hektar großen, auf sieben Terrassen angelegten Barockgarten von Schloss Hof, neben Orth, Niederweiden, Eckartsau, Marchegg das wohl bekannteste der fünf Marchfeldschlösser. 1725 erwarb Prinz Eugen von Savoyen das Kastell aus dem 17. Jahrhundert und ließ es zu einer großartigen Schlossanlage erweitern. Seine Blütezeit erlebte Schloss Hof unter Maria Theresia, die das Anwesen dreißig Jahre später für ihren Gemahl Kaiser Franz Stephan erwarb.

Nach zwei Weltkriegen und der Besetzung durch die Rote Armee mussten Schloss und Gärten komplett saniert werden. Seit 2005 erstrahlt die Anlage in neuem Glanz und ist einem breiten Publikum zugänglich. Neben zahlreichen Veranstaltungen widmet sich derzeit eine Sonderausstellung dem 300-jährigen Bestehen und der Persönlichkeit Prinz Eugens, dessen letztes großes Projekt, die spektakuläre Gartenanlage, eindrucksvoll das Lebensgefühl der Oberschicht im 18. Jahrhundert widerspiegelt.

Eva Bukovec

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
Folge von Mittwoch
Tägliche Bewegungseinheit? Philipp macht es vor!
„wie Ehe ohne Sex“
20 Jahre Kernölamazonen: VIPs über Humor & Erfolg
Schule unter Druck:
Würden Sie heute noch einmal Lehrer werden wollen?
Hollywood trauert um Leinwand-Ikone Robert Redford. Der Schauspieler starb im Alter von 89 ...
Wurde 89 Jahre alt
Trauer in Hollywood: Ikone Robert Redford ist tot
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
233.533 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
130.625 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
118.978 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2964 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1832 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Außenpolitik
Drohnenalarm über Polen: Objekt „neutralisiert“
1053 mal kommentiert
Polnische Soldaten mussten erneut eingreifen. (Symbolbild)
Mehr Reisen & Urlaub
Niederösterreich
Römer, Reben & Residenzen
Schaurig schön!
Halloween im Europa-Park Erlebnis-Resort erleben
VILA VITA Pannonia
Wenn der Herbst neue Impulse setzt
Mit Spa & Meerblick
Belvedere Resort – Ihr mediterraner Rückzugsort
Norwegian „Aqua“
Ein Kreuzfahrtschiff für jeden Geschmack

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf