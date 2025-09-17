Römer, Reben & Residenzen

Laute Befehle hallen über den Platz. Grimmig dreinblickende Männer mit Schwertern, großen, bunt bemalten Holzschilden und Lanzen folgen der Choreografie des Centurio, der sie in den unterschiedlichsten Formationen auf dem Exerzierplatz aufmarschieren lässt. So oder so ähnlich könnte es bereits vor 2000 Jahren ausgesehen haben, als hier die ersten römischen Legionen zum Schutz des Donaulimes stationiert waren. Wir sind in Carnuntum, das sich während seiner Hochblüte über zehn Quadratkilometer erstreckte. 50.000 Einwohner zählten Militärlager und Zivilstadt während ihrer Blütezeit und machten Carnuntum damit zu einer Weltstadt. Heute zählt die Römerstadt zum UNESCO-Weltkulturerbe.