Witwe überlebt Mordplan für Millionenerbe knapp

Die Gerichtsakten zum teuflischen Mordplan in der 2000-Einwohner-Gemeinde nahe Wien könnten auch Drehbuch-Vorlage für einen TV-Krimi sein. In den Hauptrollen: die 80-jährige Christine und der Pole Marek. Der 53-Jährige wurde vor etwa 35 Jahren von der Witwe und ihrem verstorbenen Mann in deren damaliger Tischlerei angestellt. Und war für das kinderlose Ehepaar fortan wie ein Ziehsohn.