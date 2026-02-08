Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Über Treppe gestoßen

Witwe überlebt Mordplan für Millionenerbe knapp

Österreich
08.02.2026 20:14
Ihre Villa wollte die 80-Jährige verkaufen – da soll der Ziehsohn sie über eine Treppe gestoßen ...
Ihre Villa wollte die 80-Jährige verkaufen – da soll der Ziehsohn sie über eine Treppe gestoßen haben.(Bild: Krone KREATIV/Reinhard Judt, privat)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

Die Treppe hinuntergestoßen, mit einer Glasscherbe verletzt: Eine reiche Witwe überlebt ein Martyrium in ihrer niederösterreichischen Villa nur knapp – der Ziehsohn ist in Haft.

0 Kommentare

Die Gerichtsakten zum teuflischen Mordplan in der 2000-Einwohner-Gemeinde nahe Wien könnten auch Drehbuch-Vorlage für einen TV-Krimi sein. In den Hauptrollen: die 80-jährige Christine und der Pole Marek. Der 53-Jährige wurde vor etwa 35 Jahren von der Witwe und ihrem verstorbenen Mann in deren damaliger Tischlerei angestellt. Und war für das kinderlose Ehepaar fortan wie ein Ziehsohn.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Niederösterreich
BluttatMartyrium

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Krone Plus Logo
krone.tv-Selbsttest
DNA statt Diät: So individuell isst unser Körper
Schauspielerin und Sängerin Edith Stehfest ist nach ihrem Ehe-Aus offenbar komplett an den ...
Heimlich nackt gefilmt
Edith Stehfest datete „Perversen mit Doppelleben“
Maja T. (rechts) ist am Mittwoch in Budapest zu acht Jahren Haft verurteilt worden. Das hat ...
Vilimsky zu Urteil:
„Maja T. ist kein Aktivist, sondern Gewalttäter“
„Vorläufige Maßnahme“
Engelsfresko mit Meloni-Gesichtszügen übermalt
Grandiose Kulisse
Rekordkälte: Niagarafälle teilweise eingefroren
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Tausende könnten jetzt ORF-Beitrag zurückfordern
221.855 mal gelesen
Seit 2024 zahlen alle Österreicher für den ORF eine Haushaltsabgabe.
Olympia
Nach Horror-Sturz: Vonn am linken Bein operiert
183.313 mal gelesen
Lindsey Vonn
Wirtschaft
Autobeben in Europa: Branchenriese zieht Reißleine
136.684 mal gelesen
Wegen der Drosselung der Entwicklungspläne für Elektroautos fielen in der zweiten Jahreshälfte ...
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Über Treppe gestoßen
Witwe überlebt Mordplan für Millionenerbe knapp
Zu Ferienbeginn
Fassade von Schule beschmiert: Polizei ermittelt
Kollision auf Piste
10-Jähriger bei Skiunfall schwer verletzt
Nach Kurzschluss
Blackout in Baden: Fast 2000 Haushalte ohne Strom
Krone Plus Logo
Skurriles Tatmotiv
Warum ein Feuerwehrmann selbst zum Zündler wurde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf