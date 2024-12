Lohfink-Flirt ließ am Red Carpet die Hüllen fallen

Die Überraschung war groß, als die 29-Jährige, die auch schon mit Ex-„GNTM“-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink in der Show „Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken“ angebandelt hatte, am Red Carpet der Preisverleihung plötzlich die Hüllen fallen ließ und nur noch in schwarzer Unterwäsche für die Fotografen posierte.