Lohfink: „Berühmt zu sein, ist eine Katastrophe“

Lohfink wurde 2008 durch ihre Teilnahme an der dritten Staffel von „Germany’s Next Topmodel“ bekannt. Seitdem ist sie eine feste Größe in der deutschen Reality-TV-Landschaft: Unter anderem war sie Kandidatin bei „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, „Kampf der Realitystars“ und „Adam sucht Eva“. Nun startet die 38-Jährige ein neues Projekt: ihren eigenen Podcast „Gossip Garage“.