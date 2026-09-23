Caught on camera
Thieving Employee Was a Secret Meat Thief
The surveillance camera exposed him: A Romanian man had been stealing packages of meat several times a week for a year and a half at a meat processing plant in the Perg district of Upper Austria. The damage is estimated at 30,000 euros.
Based on camera footage, it was determined that the man allegedly stole several packages of meat every day from August 7 through August 18. Police officers located the suspect at his residence in the Perg district. A voluntary search of the premises turned up nothing.
Several times a week
During the subsequent interrogation, however, the 40-year-old confessed to having stolen packages of meat several times a week over a period of about one and a half years—causing approximately 30,000 euros in damages.
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