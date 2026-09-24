„Niederösterreich ist heute Agrarland Nummer eins“

Die Landarbeiterkammer Niederösterreich feierte 75 Jahre im Zeichen der Bodenständigkeit, kurz: „Leistung, Verantwortung und Hausverstand“, wie Landeschefin Johanna Mikl-Leitner betonte. Präsident Andreas Freistetter betonte, dass sich die Kammer weiterhin für attraktive Jobs mit Perspektiven einsetzen werde.
75 Jahre feierte die NÖ Landarbeiterkammer (LAK) auf der Schallaburg. Dem großen Festreigen schlossen sich rund 200 Vertreter aus Politik und Gesellschaft an. Die Kammer ist die gesetzliche Interessensvertretung von unselbstständigen Land- und Forstarbeitern, wie zum Beispiel auch Lagerhaus-Mitarbeitern.
„75 Jahre Landarbeiterkammer stehen für 75 Jahre Leistung, Verantwortung und Hausverstand. Generationen haben mit ihrer täglichen Arbeit einen entscheidenden Beitrag dazu geleistet, dass Niederösterreich heute das Agrarland Nummer 1 in Österreich ist“, würdigte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner die bis zu 25.000 Mitglieder starke Kammer.
Jobs müssen attraktiv bleiben
„Unsere Landarbeiter zählen seit Jahrzehnten zu den Systemerhaltern unseres Landes. Unser Auftrag ist es, sie in ihrem Arbeitsalltag bestmöglich zu unterstützen und unsere Angebote auch in Zukunft so zu gestalten, dass auch die nächste Generation nachhaltige Arbeitsplätze und vielfältige Perspektiven in der Land- und Forstwirtschaft vorfindet“, betonte NÖ LAK-Präsident Andreas Freistetter, der bei den Wahlen Ende Mai 80 Prozent der Stimmen einfahren konnte.
Open Air-Konzert mit 1.000 Gästen
Nach dem Festakt im Festsaal der Schallaburg gehörte der zweite Teil des Jubiläumsfests den Mitgliedern der NÖ Landarbeiterkammer. Mehr als 1.000 Besucher aus allen Teilen Niederösterreichs folgten der Einladung zum anschließenden Open Air-Konzert, bei der die Partyband MountainCrew mit ihrem Mix aus energiegeladenen Hits und moderner Volksmusik für einen stimmungsvollen Ausklang des Jubiläumsfests sorgte.
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