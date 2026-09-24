„Niederösterreich ist heute Agrarland Nummer eins“

Jobs müssen attraktiv bleiben

„Unsere Landarbeiter zählen seit Jahrzehnten zu den Systemerhaltern unseres Landes. Unser Auftrag ist es, sie in ihrem Arbeitsalltag bestmöglich zu unterstützen und unsere Angebote auch in Zukunft so zu gestalten, dass auch die nächste Generation nachhaltige Arbeitsplätze und vielfältige Perspektiven in der Land- und Forstwirtschaft vorfindet“, betonte NÖ LAK-Präsident Andreas Freistetter, der bei den Wahlen Ende Mai 80 Prozent der Stimmen einfahren konnte.