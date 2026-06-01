Landarbeiter-Kammer: 80 Prozent für die ÖVP

SPÖ muss Platz 2 an die FPÖ abgeben

Die SPÖ-Liste unter Karl Orthaber fällt indes von sieben auf drei Sitze (8,71 Prozent). Die FPÖ holte mit Spitzenkandidat Herbert Kammerhofer bei dem Urnengang knapp zehn Prozent und damit vier Mandate. Damit zieht die freiheitliche Liste nach knapp 30 Jahren wieder in die Kammer ein – und das gleich auf Platz 2.

Herzliche Gratulation an Herbert Kammerhofer und seine Mannschaft zum Einzug in die Landarbeiterkammer. Dieses Ergebnis ist ein klarer Auftrag, sich mit voller Kraft für die Anliegen der Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft einzusetzen“, zeigte sich Alexander Murlasits, Landesparteisekretär der FPÖ, über das Ergebnis erfreut.