Landarbeiter-Kammer: 80 Prozent für die ÖVP

ÖVP-Mandatar Andreas Freistetter und sein Team siegten bei der NÖ-Landarbeiterkammer-Wahl. Die Wahlbeteiligung lag bei schwachen 39,12 Prozent – bei der Wahl davor gaben noch 48,39 Prozent ihre Stimme ab.
Einen weiteren politischen Stimmungstest gab es gestern, Sonntag, neben der Gemeinderatswahl in Neunkirchen: 21.001 Landarbeiter konnten im Rahmen der Kammerwahlen abstimmen.
Das Team Freistetter (NÖAAB/FCG) versuchte dabei, die 2014 errungene satte Mehrheit von 82,81 Prozent – dazwischen fiel die Wahl wegen Corona aus – in der Landarbeiterkammer zu verteidigen. Und schaffte das beeindruckend mit 80,49 Prozent. Erfreulich für Spitzenkandidat Andreas Freistetter: alle 33 Mandate konnten gehalten werden.
ÖVP-Landesvorsitzende und Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner in einer ersten Reaktion: „Die Landarbeiterinnen und Landarbeiter leisten Tag für Tag Großartiges für unser Land – in der Landwirtschaft, in den Wäldern, in den Gärtnereien und in vielen weiteren Bereichen. Dieses Wahlergebnis ist ein klarer Vertrauensbeweis für Andreas Freistetter und sein Team, die sich mit großem Einsatz für die Anliegen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im ländlichen Raum einsetzen.“
SPÖ muss Platz 2 an die FPÖ abgeben
Die SPÖ-Liste unter Karl Orthaber fällt indes von sieben auf drei Sitze (8,71 Prozent). Die FPÖ holte mit Spitzenkandidat Herbert Kammerhofer bei dem Urnengang knapp zehn Prozent und damit vier Mandate. Damit zieht die freiheitliche Liste nach knapp 30 Jahren wieder in die Kammer ein – und das gleich auf Platz 2.
Herzliche Gratulation an Herbert Kammerhofer und seine Mannschaft zum Einzug in die Landarbeiterkammer. Dieses Ergebnis ist ein klarer Auftrag, sich mit voller Kraft für die Anliegen der Arbeitnehmer in der Land- und Forstwirtschaft einzusetzen“, zeigte sich Alexander Murlasits, Landesparteisekretär der FPÖ, über das Ergebnis erfreut.
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