In front of an audience of millions
This Austrian woman is singing on “The Voice of Germany”
Even as a child, Katiuska McLean dreamed of a career as a singer, but stage fright really got to her. However, she has learned how to cope with her nerves. Now, the Upper Austrian from Wels has been invited to appear as an “All-Star” on the casting show “The Voice of Germany.” She cleared the first hurdle.
When she gave her first mini-concerts at her school, she asked the audience to close their eyes: “Otherwise, I wouldn’t have dared to sing. I was such a scaredy-cat, but I loved to sing more than anything,” Katiuska McLean recalls of her school days.
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