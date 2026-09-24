Blitzkarriere im Rathaus: Hagenauer wird Stadtrat

Der Tod der langjährigen St. Pöltner Stadträtin Renate Gamsjäger macht personelle Änderungen innerhalb der SPÖ notwendig. Dabei legt Christoph-Lukas Hagenauer einen rasanten politischen Aufstieg hin: Erst seit Februar gehört der 30-Jährige dem Gemeinderat an und war bisher als Jugendgemeinderat tätig. Nun rückt er bereits in den Stadtsenat auf.