Blitzkarriere im Rathaus: Hagenauer wird Stadtrat

Erst im Februar zog Christoph-Lukas Hagenauer in den St. Pöltner Gemeinderat ein. Nun wird der 30-Jährige bereits Stadtrat und übernimmt Wissenschaft und Forschung. Neu ins Stadtparlament rückt Kinderfreunde-Vorsitzender Sascha Hermanek.
Der Tod der langjährigen St. Pöltner Stadträtin Renate Gamsjäger macht personelle Änderungen innerhalb der SPÖ notwendig. Dabei legt Christoph-Lukas Hagenauer einen rasanten politischen Aufstieg hin: Erst seit Februar gehört der 30-Jährige dem Gemeinderat an und war bisher als Jugendgemeinderat tätig. Nun rückt er bereits in den Stadtsenat auf.
Wissenschaft und Forschung übernommen
Hagenauer übernimmt künftig das Ressort Wissenschaft und Forschung. Der 30-Jährige studierte Philosophie an der Universität Wien und absolvierte danach eine Ausbildung an der Schauspielschule Krauss. Neben seiner Arbeit als Schauspieler und Regisseur ist er seit 2023 künstlerischer Leiter der Neuen Bühne Rossatz.
Darüber hinaus engagiert sich Hagenauer seit mehreren Jahren gemeinsam mit Jugendlichen in der Gedenkstätte Auschwitz. Seine universitäre Ausbildung und sein Bezug zur jungen Generation seien gute Voraussetzungen für die neue Aufgabe, heißt es aus der SPÖ.
Kinderfreunde-Vorsitzender rückt nach
Neu in den St. Pöltner Gemeinderat zieht Sascha Hermanek ein. Der 36-Jährige stammt aus Wagram und ist dort Vorsitzender der Kinderfreunde. Beruflich arbeitet er derzeit als Wohnfinanzberater, zuvor war er mehrere Jahre im Versicherungswesen sowie in leitenden Funktionen im Handel tätig.
Mit Sascha Hermanek gewinnen wir einen engagierten Gemeinderat, der Wagram kennt und dort fest verwurzelt ist.
Matthias Stadler, Bürgermeister von St. Pölten
Hermanek will vor allem seine Erfahrungen aus der ehrenamtlichen Arbeit mit Kindern und Familien in seine neue politische Aufgabe einbringen.
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