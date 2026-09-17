St. Pölten trauert um langjährige Stadträtin

Die Landeshauptstadt trägt Trauerflor: Renate Gamsjäger ist am Donnerstag nach schwerer Krankheit verstorben. Die 1961 geborene Politikerin gehörte seit 1997 dem Gemeinderat an und war seit 2000 Stadträtin. Erst am 11. September hatte Bürgermeister Matthias Stadler ihr das Ehrenzeichen der Stadt verliehen. Im Kreis von Familie, Freunden und Wegbegleitern wurde dabei ihr jahrzehntelanger Einsatz gewürdigt.