St. Pölten trauert um langjährige Stadträtin

Die langjährige St. Pöltner Stadträtin Renate Gamsjäger ist nach schwerer Krankheit verstorben. Erst sechs Tage zuvor hatte Bürgermeister Matthias Stadler ihr das Ehrenzeichen der Stadt für ihr jahrzehntelanges politisches und soziales Engagement verliehen.
Die Landeshauptstadt trägt Trauerflor: Renate Gamsjäger ist am Donnerstag nach schwerer Krankheit verstorben. Die 1961 geborene Politikerin gehörte seit 1997 dem Gemeinderat an und war seit 2000 Stadträtin. Erst am 11. September hatte Bürgermeister Matthias Stadler ihr das Ehrenzeichen der Stadt verliehen. Im Kreis von Familie, Freunden und Wegbegleitern wurde dabei ihr jahrzehntelanger Einsatz gewürdigt.
Wir verlieren nicht nur eine enorm engagierte Mandatarin, sondern auch eine Freundin. Heute ist ein besonders schwarzer Tag.
Bürgermeister Matthias Stadler
„Besonders schwarzer Tag“
„Die Nachricht vom Ableben unserer geschätzten Stadträtin hat uns schwer getroffen. Wir verlieren nicht nur eine enorm engagierte Mandatarin, sondern auch eine Freundin“, erklärte Stadler. Für das Rathaus sei es ein „besonders schwarzer Tag“.
Gamsjäger übernahm in zahlreichen Bereichen Verantwortung – unter anderem als Wohnungsreferentin sowie im Sozial-, Bau-, Kultur- und Umweltbereich. Zuletzt leitete sie den Ausschuss für Wissenschaft und Forschung. Erst kürzlich hatte sie aus gesundheitlichen Gründen ihren Rückzug angekündigt.
Ein besonderer Schwerpunkt ihres Wirkens war die Frauenförderung. Gamsjäger gründete das Frauenzentrum St. Pölten und stand dem Verein beziehungsweise der Frauenberatungsstelle von 2007 bis 2022 als Vorsitzende vor. Sie hinterlässt zwei Kinder und zwei Enkelkinder.
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