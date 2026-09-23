Rebellen der Popkultur und zersplitterte Welten

Das alles setzt Korherr mit ausgefeilter Mal- und Zeichentechnik in Szene, wechselt dabei nicht nur gekonnt von einem Material ins andere, sondern auch die Formate. Als aufregend erweisen sich gerade ihre jüngsten Zeichnungen, die schwarz auf schwarz gehalten sind, und erst durch die Bewegung des Betrachters vor dem Bild sichtbar werden. Inhaltlich ähneln sie den Gemälden, formal sind sie deren absolutes Gegenteil.