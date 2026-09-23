Grazer Herbstmesse rückt Kulinarik in den Fokus

Zum 120. Jubiläum setzt das Traditionsevent ein kulinarisches Ausrufezeichen mit einem großen Genussfestival, wo auch steirische Spitzenköche am Herd stehen werden. Der Vergnügungspark wird schon diese Woche eröffnet und bleibt zehn Tage lang offen.
Die Glanzzeiten großer Publikumsmessen sind wohl vorbei – die Grazer Herbstmesse hat aber nach einer Neuausrichtung im Vorjahr wieder Schwung aufgenommen und will heuer zum 120. Jubiläum mit einem bunten, breit aufgestellten Programm daran anschließen.
Unterhaltung und Genuss für die ganze Familie stehen im Fokus. So geht der Spaß im beliebten Vergnügungspark schon am Freitag (25. 9.) los, nächste Woche Donnerstag (1. Oktober) fällt dann der Startschuss für das volle viertägige Programm der Herbstmesse.
Spitzenköchen über die Schulter schauen
Neben bewährten Ausstellern – von Autos über Mode bis Bauen und Wohnen – wird es wieder eine Winterwelt samt Indoor-Eislaufplatz sowie einen interaktiven Gaming-Bereich geben. Ein Novum ist heuer die „Taste Factory“ – eine Art „Genuss-Spektakel“, wie Messe-Chef Martin Ullrich sagt. Auf 4000 Quadratmetern und sechs Bühnen dreht sich alles um Kulinarik. Dabei werden steirische Top-Köche wie Heinz Reitbauer, Richard Rauch oder Harald Irka die Kochlöffel schwingen.
Rund 65.000 Besucher zählte man im Vorjahr. „Wenn wir das heuer wieder schaffen, sind wir zufrieden“, so Martin Ullrich, der auch auf mehr Kärntner Gäste durch die Koralmbahn hofft.
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