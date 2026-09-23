Grazer Herbstmesse rückt Kulinarik in den Fokus

Spitzenköchen über die Schulter schauen

Neben bewährten Ausstellern – von Autos über Mode bis Bauen und Wohnen – wird es wieder eine Winterwelt samt Indoor-Eislaufplatz sowie einen interaktiven Gaming-Bereich geben. Ein Novum ist heuer die „Taste Factory“ – eine Art „Genuss-Spektakel“, wie Messe-Chef Martin Ullrich sagt. Auf 4000 Quadratmetern und sechs Bühnen dreht sich alles um Kulinarik. Dabei werden steirische Top-Köche wie Heinz Reitbauer, Richard Rauch oder Harald Irka die Kochlöffel schwingen.