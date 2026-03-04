Grazer Messe möchte Umsatz bis 2035 verdoppeln

Veranstaltungssaal für Tagungen und Galas

Das neue Areal soll am Standort der jetzigen Halle C errichtet werden und somit an die Stadthalle angrenzen. Anders, als ihr Name aber vermuten lässt, soll es sich dabei nicht um eine Messehalle handeln: „Unser Ziel ist es, das Kongresszentrum zu erweitern“, erklärt Ullrich. Konkret geht es also um einen Veranstaltungssaal, der mit Kinobestuhlung Platz für 1300 bis 1500 Personen bietet und die Austragung von Kongressen, Tagungen und Galas ermöglicht.