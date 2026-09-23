Schladming hat weiter die Star-Garantie

Die Vier-Berge-Skischaukel Schladming und Konzert-Zampano Klaus Leutgeb machen weiter gemeinsame Sache: Nun wurde der Vertrag für eine Zusammenarbeit bis 2030 verlängert.
Im Vorjahr die Backstreet Boys und heuer heizt Schlager-Königin Helene Fischer Zehntausenden Fans am 11. und 12. Dezember beim Ski-Opening in Schladming ein. Auch im Sommer hat man heuer mit einem mehrtägigen Opening eine neue Ära eingeläutet. Und damit das auch so bleibt, gehen Klaus Leutgeb und die Schladminger Vier-Berge-Skischaukel weiter gemeinsame Wege.
Gemeinsam mit den Bergbahn-Chefs Peter Weichbold (Planai & Hochwurzen), Daniel Berchtaller (Reiteralm) und Klaus Hofstätter (Hauser Kaibling) hat Leutgeb nun einen neuen Vertrag bis 2030 unterschrieben. „Die Bergbahnen haben die immense Relevanz des Ski-Openings erkannt und den Standort für die Zukunft exklusiv abgesichert. Diese Allianz ist eine zukunftsweisende Entscheidung für die gesamte Region“, ist Leutgeb überzeugt. „Planungssicherheit ist für uns als Unternehmen, die Region und für die Steiermark unentbehrlich. Mit diesen Veranstaltungen beleben wir auch seit Jahren die Auslastung der Hotels und Gastronomie der Region und der Steiermark“, sagen die Bergbahnen-Chefs.
Zufrieden zeigt sich mit der Verlängerung der Erfolgsgeschichte auch Landeshauptmann Mario Kunasek: „Das Ski-Opening in Schladming ist eine echte Erfolgsgeschichte. Umso mehr freut es mich, dass jetzt die Weichen für die kommenden Jahre gestellt sind.“ Allein im Vorjahr wurde mit dem Backstreet Boys ein Werbewert von 5,8 Millionen Euro erzielt, wie Kunasek vorrechnet.
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