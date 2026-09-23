Schladming hat weiter die Star-Garantie

Gemeinsam mit den Bergbahn-Chefs Peter Weichbold (Planai & Hochwurzen), Daniel Berchtaller (Reiteralm) und Klaus Hofstätter (Hauser Kaibling) hat Leutgeb nun einen neuen Vertrag bis 2030 unterschrieben. „Die Bergbahnen haben die immense Relevanz des Ski-Openings erkannt und den Standort für die Zukunft exklusiv abgesichert. Diese Allianz ist eine zukunftsweisende Entscheidung für die gesamte Region“, ist Leutgeb überzeugt. „Planungssicherheit ist für uns als Unternehmen, die Region und für die Steiermark unentbehrlich. Mit diesen Veranstaltungen beleben wir auch seit Jahren die Auslastung der Hotels und Gastronomie der Region und der Steiermark“, sagen die Bergbahnen-Chefs.