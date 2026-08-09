Helene geht mit der Planai auf Tuchfühlung

Dass die 42-Jährige zur Saisoneröffnung der Vier-Berge-Skischaukel in die Steiermark kommt, ist wieder einmal seinen Verbindungen und seinem Ruf zu verdanken. „Mit Helene verbindet mich ja seit ich 2022 ihr Konzert mit 130.000 Zuschauern in München veranstaltet habe, eine enge Freundschaft. Ich freue mich unglaublich, dass sie endlich nach Schladming kommt. Ehrlich, ich war mir nicht sicher, ob uns das gelingt – aber jetzt ist die Freude eben riesig, weil sie aus meiner Sicht perfekt hier her passt.“