Helene geht mit der Planai auf Tuchfühlung

Zuschauer kommen der Schlager-Königin beim Ski-Opening in Schladming so nah wie nie – und ein drittes Konzert scheint nicht ausgeschlossen
Diese Frau ist ein Phänomen! Nach dem bombastischen Dreierpack der Backstreet Boys dachte man nicht nur im Ennstal schon, dass es für das Ski-Opening in Schladming keine Steigerung mehr gibt – und dann zauberte Veranstalter Klaus Leutgeb für die heurige Auflage Helene Fischer aus dem Hut. Das Konzert der unumstrittenen Schlager-Königin am 11. Dezember war letzten Montag, nur wenige Stunden nach dem Verkaufsstart, mit knapp 17.000 Besuchern ausverkauft – am 12. Dezember ist nun bereits ein zweiter Auftritt im Planai-Stadion fix. Und Nummer drei ist nicht ausgeschlossen. „Schauen wir mal“, lächelt Leutgeb vielsagend.
Dass die 42-Jährige zur Saisoneröffnung der Vier-Berge-Skischaukel in die Steiermark kommt, ist wieder einmal seinen Verbindungen und seinem Ruf zu verdanken. „Mit Helene verbindet mich ja seit ich 2022 ihr Konzert mit 130.000 Zuschauern in München veranstaltet habe, eine enge Freundschaft. Ich freue mich unglaublich, dass sie endlich nach Schladming kommt. Ehrlich, ich war mir nicht sicher, ob uns das gelingt – aber jetzt ist die Freude eben riesig, weil sie aus meiner Sicht perfekt hier her passt.“
Gerade erst hat Fischer bei ihrer „360 Grad Tour“ 750.000 Fans in riesigen Konzertarenen mit einer spektakulären Show begeistert – im Ennstal ist alles eine Nummer kleiner, steht die Deutsche etwa nur mit ihrer Band auf der Bühne. „Die Fans kommen ihr dabei so nah wie sonst nie – wir haben uns auch einige Überraschungen ausgedacht“, verrät Leutgeb.
Geht Helene auf die Piste?
Die 17-fache (!) Echo-Preisträgerin wird übrigens schon in der Woche vor den Konzerten nach Schladming kommen – die neue Show muss schließlich noch einstudiert werden. Und danach wird sie wohl wie bereits die Backstreet Boys im Vorjahr Urlaub in der Region einlegen – viele Skifahrer staunten damals ja nicht schlecht, als ihnen Howie Dorough, AJ McLean oder Kevin Richardson auf der Piste oder in der Gondel entgegenkamen und sich betont volksnah gaben.
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