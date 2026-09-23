Wissenschaft erleben: Kinder erobern Hochschule

Für Engelhardt-Nowitzki ist es wichtig, dass die Faszination in den technischen Bereichen schon früh geweckt wird: „Je früher wir mit diesen Dingen beginnen, desto besser ist es.“ Dem stimmt Ehrenhöfer zu und fügt an: „Wir müssen unseren Kindern frühzeitig ihre Talente zeigen und sie Leidenschaft entwickeln lassen. Das geht nur, wenn sie hören, sehen und machen können.“ Zudem betont Ehrenhöfer, wie wichtig der MINT-Sektor für die steirische Wirtschaft ist: „Es geht dabei nicht nur um die einzelnen Begriffe und was dahintersteht, es geht vielmehr um das Vermitteln von Chancen. Welche Chancen habe ich am Arbeitsmarkt für meine persönliche Zukunft? Und wie begeisternd kann das ganze Thema sein?“