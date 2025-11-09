Trump will Stadion nach sich selbst benennen

Mega-Stadion wird 65.000 Zuseher fassen

Das neue Stadion wird der Football-Mannschaft Washington Commanders als Heimstätte dienen. Es soll bis zu 65.000 Zuschauer fassen und bis 2030 eröffnet werden – 2031 soll dort auch die Frauenfußball-WM stattfinden. Eine Milliarde Dollar schießt der District of Columbia zu dem Mega-Projekt zu, den Rest der Kosten müssen die NFL und die Washington Commanders selbst stemmen.