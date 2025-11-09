„Wird so kommen“
Trump will Stadion nach sich selbst benennen
In der US-Hauptstadt wird ein neues Sportstadion um rund 3,7 Milliarden US-Dollar (3,2 Milliarden Euro) gebaut. US-Präsident Donald Trump hat schon eine Idee, wie dieses heißen soll: Wenn es nach ihm geht, soll es nach ihm benannt werden.
„Das wäre ein schöner Name, da es Präsident Trump war, der den Neubau des Stadions ermöglicht hat“, erklärte die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt zu dem Einfall. „Das ist der Wunsch des Präsidenten, und es wird wahrscheinlich auch so kommen“, zitiert der Sender ESPN einen hochrangiger Vertreter des Weissen Hauses.
Mega-Stadion wird 65.000 Zuseher fassen
Das neue Stadion wird der Football-Mannschaft Washington Commanders als Heimstätte dienen. Es soll bis zu 65.000 Zuschauer fassen und bis 2030 eröffnet werden – 2031 soll dort auch die Frauenfußball-WM stattfinden. Eine Milliarde Dollar schießt der District of Columbia zu dem Mega-Projekt zu, den Rest der Kosten müssen die NFL und die Washington Commanders selbst stemmen.
Trump will auch Sportmannschaft umbenennen
Auch die Sportmannschaft selbst würde Trump gerne umbenennen: Wenn es nach dem Willen des Präsidenten geht, solle diese wieder ihren alten Namen „Redskins“ annehmen. 2020 wurde der Name geändert, da dieser von Bürgerrechtlern und indigenischen Gemeinschaften als rassistisch und herabwürdigen kritisiert wurde.
Das neue Stadion wird am mehr als 170 Hektar großen Gelände des Robert F. Kennedy Memorial Stadium, wo die Football-Mannschaft bis 1996 spielte, errichtet. Der frühere US-Präsident Joe Biden leitete Anfang Januar 2025 in die Wege, dass das Areal an den District of Columbia übertragen wird.
