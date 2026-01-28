Politiker will Berg nach Donald Trump umbenennen

„Sawnee war ein sehr freundlicher und großzügiger Mann. Aus Dankbarkeit für seine Hilfe gaben die Siedler dem Berg, auf dem Sie jetzt stehen, seinen Namen“, heißt es auf einer Gedenktafel. Sawnee und sein Stamm wurden 1838 während des sogenannten „Trail of Tears“ (Pfad der Tränen) von ihrem angestammten Land vertrieben und nach Westen zwangsumgesiedelt. Sein Leichnam soll jedoch in die Region zurückgebracht und dort beigesetzt worden sein. Legenden zufolge wandelt Sawnees Geist immer noch auf seinem Berg.