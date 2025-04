Aprilscherz: Erzdiözese nimmt Trump als Vorbild

„Der Rupertiwinkel soll wieder zu uns gehören“, vermeldete die Salzburger Erzdiözese am Dienstagvormittag in einem schlechten Aprilscherz und nahm für die Pläne im angrenzenden Bayern wohl den Eroberungszug von US-Präsident Trump zum Vorbild. Fans für diesen Schritt wären in Salzburg jedenfalls genug zu finden.