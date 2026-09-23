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On the highway

Hazardous-Material Truck Driver Had Really “Fueled Up”

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23.09.2026 11:03
The police pulled the driver over. (Stock photo)
The police pulled the driver over. (Stock photo)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Carrying hazardous materials and having had a few too many himself—that’s how a Turkish truck driver was caught by police at the Ansfelden highway rest stop (Upper Austria). The man had his driver’s license confiscated and was prohibited from continuing his journey.

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On Tuesday around 3:50 p.m., officers from the Haid Highway Patrol stopped a small truck carrying hazardous materials at the Ansfelden Nord rest area on the A1 due to its poor technical condition and inadequate labeling.

1.10 per mille
During the inspection, the driver—a 55-year-old Turkish national—exhibited clear signs of intoxication. A breathalyzer test revealed a blood alcohol content of 1.10 per mille.
The case was subsequently taken over by the Upper Austria State Traffic Department—Hazardous Materials Division—and further violations of the Hazardous Materials Transport Act were identified.

Driver’s license confiscated
The driver’s license was temporarily revoked, and the driver was prohibited from continuing the journey. A security deposit was collected, and charges will be filed with the Linz-Land District Administration.

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