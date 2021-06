Flohen vor Schießerei: Polizistinnen angeklagt

„Hilfe für Kollegen wäre ihre Pflicht gewesen“

Erst später kehrten sie an den Schauplatz zurück und halfen bei den Absperrmaßnahmen des Tatorts. Da war der schusswütige Autofahrer schon längst über alle Berge. „Es wäre ihre Pflicht gewesen, den eigenen Kollegen Hilfe zu leisten“, so Bernhard Kuchler, Sprecher des Amtsgerichts Schwelm. Die Frauen wurden in den Innendienst versetzt, doch auf sie wartet auch ein Gerichtsverfahren. Der Prozess musste bislang wegen der Pandemie verschoben werden und soll nun erst im November starten. Als Strafe drohen die Entlassung aus dem Polizeidienst und der Verlust des Beamtenstatus.