24-Jähriger erlitt bei Streit Schnittverletzungen

Blutig endete am Dienstag mitten am Tag ein Streit zwischen zwei Männern in Innsbruck. Das Opfer dürfte noch Glück gehabt haben. Die Polizei sucht indessen nach dem Angreifer.
Gegen 14 Uhr kam es in Innsbruck-Hötting zur Auseinandersetzung zwischen einem 24-jährigen Deutschen und einem bislang unbekannten Täter, wobei der 24-Jährige erheblich verletzt wurde.
Schnittverletzungen sind zum Glück nicht tief
Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er mit nicht lebensbedrohliche, oberflächlichen Schnittverletzungen zur weiteren Versorgung in die Klinik Innsbruck gebracht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ. Weitere Ermittlungen sind im Gange.
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