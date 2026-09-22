24-Jähriger erlitt bei Streit Schnittverletzungen

Schnittverletzungen sind zum Glück nicht tief

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde er mit nicht lebensbedrohliche, oberflächlichen Schnittverletzungen zur weiteren Versorgung in die Klinik Innsbruck gebracht. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief bisher negativ. Weitere Ermittlungen sind im Gange.