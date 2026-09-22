„Völkchen“-Reaktionen | Keine Hoffnungsträger?

Keine Hoffnungsträger? Es ist ein buntes Bild, das die Vielfalt der Kommentare abgibt. „Nicht die Menschen haben sich den Parteien entfremdet, sondern die Parteien den Menschen“, formuliert etwa ein Poster. Ein anderer/eine andere definiert: „Eine Volkspartei ist eine Partei, die vom Volk mehrheitlich gewählt wird. Die meisten Stimmen hat die FPÖ.“ Ein weiterer Leser meint: „FPÖ und AfD steuern in den kommenden Jahren auf absolute Mehrheiten zu, weil die Wähler die Arroganz einer Politik satthaben, die sich selbst bedient statt dem eigenen Volk zu dienen.“ Nur regierungskritische und FPÖ-freundliche Kommentare? Mitnichten! Mit dem Möchtegern-Volkskanzler wird auch hart ins Gericht gegangen, etwas, wenn ein Poster schreibt, Kickl habe „schon als Innenminister ganz genau nichts zum Besseren umgesetzt oder wenigstens geändert“. Oder ein weiterer findet, er werde auch nichts ändern, denn „dafür hat er die falschen Freunde“. Oder: „Er wird gar nichts ändern, schon gar nicht zum Guten“. Wenn einer unbedingt „Volkskanzler“ sein wolle, dann „sollt er vielleicht zuerst erklären, welches Volk er eigentlich meint“, verlangt ein weiterer Poster, der befürchtet, dass Kickl nicht „alle“ meine, sondern eher „nur die, die eh seiner Meinung sind“. Was auch mehrfach zu lesen ist: alle drei Parteien – gemeint ÖVP, SPÖ UND FPÖ seien keine Hoffnungsträger. Tja. Wie heißt es andererseits? Die Hoffnung stirbt zuletzt…