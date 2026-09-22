Alte Forstmeile wird zum modernen Fitnessparcours

Feierlich wurde am Dienstag der neue Fitnessparcours im Naherholungsgebiet „Herrenwasserl“ in Steinach am Brenner eröffnet. Die Idee dafür ist allerdings nicht neu: Schon in den 1970er- und 1980er-Jahren gab es auf dem Gelände hölzerne Bewegungsstationen. „Nachdem die Holzstationen seit den 2000er-Jahren nicht mehr vorhanden waren, haben wir das Thema wieder aufgegriffen und die ehemalige „Forstmeile“ mit 18 neuen Stationen aktiviert“, erklärt der Bürgermeister Florian Riedl. Dieses Mal soll der Parcours jedoch für alle nutzbar sein.