Es wurde Zeit! Tivoli Stadion bekommt neuen Rasen

Viel Kritik gab es zuletzt um das Grün im Innsbrucker Tivoli Stadion: Jetzt wird der Rasen getauscht. Am Montag fuhren die Bagger auf ...
Am Montag, 16 Stunden nach dem Auftritt der WSG Tirol, wurde in Innsbrucks Fußball-Tempel, in dem sonst auch noch der FC Wacker und die Raiders spielen, der längst überfällige Rasen-Tausch in Angriff genommen!
Bilder von den Arbeiten im Tivoli:
Erste Belastungsprobe im Oktober
Das ramponierte Grün wurde entfernt, anschließend wird der neue Rollrasen aufgetragen. Zeit um anzuwachsen hat er – die erste Belastungsprobe folgt dann erst am 10. Oktober.
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