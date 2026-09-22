Dank neuer Technik Tumor in Rekordzeit durchschaut

„Mit den neuen KI-gestützten Analysemethoden der NIO-Bildgebung und Nanopore-Sequenzierung wird die Wartezeit auf eine Diagnose für Patienten von zwei bis drei Wochen auf wenige Stunden bis Minuten verkürzt. So können viel früher die Weichen für die geeignete Therapie gestellt werden“, fasst Wöhrer, Leiterin des Instituts für Neuropathologie, zusammen. Besagte NIO-Bildgebung ermöglicht auch ein noch gezielteres Entfernen eines Tumors. „NIO erlaubt es uns, mittels Laser Art und Ausdehnung eines Tumors präzise darzustellen, sodass wir millimetergenau operieren können“, erläutert Neurochirurg Christian Freyschlag.