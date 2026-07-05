„Bekannter Schauspieler“ kassierte groß ab

Liebe Worte und ein Eheversprechen: Am Schluss war dasalles eine reine Posse.
Neuester Coup der Cyber-Mafia: Mit schönen Worten und Versprechungen umgarnte im Internet ein vermeintlicher Schauspieler einer deutschsprachigen Fernsehserie eine Frau aus dem Raum Eggenburg. Der angebliche TV-Promi kündigte sogar an, sich von seiner Ehefrau scheiden zu lassen. Dann geriet er plötzlich in eine „Notlage“ und bettelte um finanzielle Unterstützung, damit „ich wieder an mein Vermögen komme“.
6200 Euro sind weg!
Sein weibliches Opfer hatte inzwischen so viel Vertrauen in die „Internet-Liebe“ gefasst, dass es mehr als 50 Gutschein-Karten kaufte und die Seriennummern an den unbekannten Täter weiterschickte. „In Summe entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 6200 Euro“, heißt es. Das Geld dürfte die Frau aus dem Weinviertel für immer los sein – und wie es ihr geht, wenn sie demnächst die Serie im Fernsehen sieht, bleibt offen.
Internet-Experten warnen jedenfalls erneut eindringlich vor den Gefahren der elektronischen Kommunikation: „Bitte vorsichtig sein, wenn unbekannte Personen via Internet Kontakt aufnehmen.“ Die Ermittlungen der Polizei laufen indes auf Hochtouren.
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