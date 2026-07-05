„Bekannter Schauspieler“ kassierte groß ab

6200 Euro sind weg!

Sein weibliches Opfer hatte inzwischen so viel Vertrauen in die „Internet-Liebe“ gefasst, dass es mehr als 50 Gutschein-Karten kaufte und die Seriennummern an den unbekannten Täter weiterschickte. „In Summe entstand dadurch ein Schaden in Höhe von 6200 Euro“, heißt es. Das Geld dürfte die Frau aus dem Weinviertel für immer los sein – und wie es ihr geht, wenn sie demnächst die Serie im Fernsehen sieht, bleibt offen.