Italiens Modehaus Versace gehört jetzt zu Prada

Der Kaufpreis für die italienische Konkurrenz lag bei 1,25 Milliarden Euro. Über die Übernahme war länger spekuliert worden, bis Prada die Pläne im Frühling offiziell machte. Zuletzt gab es aber noch einige Hindernisse, wie die US-Strafzölle. Ursprünglich war ein Kaufpreis von 1,5 Milliarden Euro für das 1978 gegründete Unternehmen im Raum gestanden. Versace ist nach dem 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace benannt. Nach Donatella Versace ist Dario Vitale der neue Kreativchef der Luxusmarke, der zuvor für Miu Miu gearbeitet hat.