Anteile übernommen

Italiens Modehaus Versace gehört jetzt zu Prada

Wirtschaft
02.12.2025 13:18
Der Konzern Prada hat das italienische Modehaus Versace übernommen.
Der Konzern Prada hat das italienische Modehaus Versace übernommen.(Bild: AP/Luca Bruno)

Das italienische Modehaus Versace gehört jetzt vollständig zu Prada. Die Anteile seien komplett übernommen worden, teilte der Prada-Konzern in Mailand mit. Die EU-Kommission hatte der Übernahme bereits im September zugestimmt.

Der Kaufpreis für die italienische Konkurrenz lag bei 1,25 Milliarden Euro. Über die Übernahme war länger spekuliert worden, bis Prada die Pläne im Frühling offiziell machte. Zuletzt gab es aber noch einige Hindernisse, wie die US-Strafzölle. Ursprünglich war ein Kaufpreis von 1,5 Milliarden Euro für das 1978 gegründete Unternehmen im Raum gestanden. Versace ist nach dem 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace benannt. Nach Donatella Versace ist Dario Vitale der neue Kreativchef der Luxusmarke, der zuvor für Miu Miu gearbeitet hat.

Prada gibt es bereits seit 1913. Weitere Luxushersteller wie Miu Miu und Church's gehören ebenfalls zu dem Modeunternehmen. Das erste Geschäft wurde von den Brüdern Mario und Martino Prada in Mailand eröffnet. Inzwischen sind der belgische Designer Raf Simons und Eigentümerin Miuccia Prada an der Spitze der Kreativdirektion. Das Modehaus hat etwa 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Umsatz lag 2023 bei 4,73 Milliarden Euro (Reingewinn von 671 Millionen).

