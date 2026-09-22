Investorsuche: „Caritas wird sich nicht bewerben“

Die letzte Sondersitzung des Landtags fand vor fast zwei Jahren statt: Am 13. November 2024, kurz vor der Wahl, ging es um das mittlerweile eingestampfte Leitspital Liezen. Nun ist es wieder soweit: In die Energie Steiermark, seit drei Jahren zu 100 Prozent in Landesbesitz, soll im Zuge einer Kapitalerhöhung bis zum dritten Quartal 2027 ein neuer Finanzinvestor einsteigen. Mindestsumme: 533 Millionen Euro. Der Landesanteil wird auf 74,9 Prozent sinken.