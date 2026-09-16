Energie-Deal: Jetzt kommt Sonderlandtag!

Während Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und seine Vize Manuela Khom (ÖVP) diesen Millionen-Poker voll und ganz unterstützen, steigt Oppositionschef Max Lercher auf die Barrikaden. Der SPÖ-Mann ortet eine „Privatisierung von Anteilen an kritischer Infrastruktur – und das mitten in Zeiten internationaler Krisen“: Wer die Alleinkontrolle abgebe, verliere die Handhabe, Strompreise direkt im Sinne der Bevölkerung zu steuern. „Wie andere Energieversorger längst beweisen, gibt es zahlreiche andere Möglichkeiten, um den Netzausbau und erneuerbare Energien zu finanzieren – ganz ohne unser Eigentum zu verscherbeln.“