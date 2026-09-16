Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SPÖ macht Druck

Energie-Deal: Jetzt kommt Sonderlandtag!

Steiermark
16.09.2026 14:33
Das Gebäude der Energie Steiermark.
Das Gebäude der Energie Steiermark.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Der geplante Deal rund um den Landesenergieversorger Energie Steiermark hat ein politisches Nachspiel: Die steirische SPÖ hat nach Informationen der „Krone“ heute einen Antrag auf einen Sonderlandtag eingebracht. Dieser dürfte bereits am kommenden Dienstag stattfinden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Einberufung eines Sonderlandtags ist ein scharfes Mittel des Protests, eine Plattform für Aktionismus und eine Möglichkeit der politischen Kontrolle. Ein Minderheitenrecht, das die steirische SPÖ mit ihren dafür notwendigen Abgeordneten nach Informationen der „Krone“ nun nutzt: Anlass dafür ist, wie berichtet, eine geplante Kapitalerhöhung um 25 Prozent beim Landesenergieversorger Energie Steiermark: Damit soll ein Investitionsprogramm in der Höhe von 5,8 Milliarden Euro abgesichert werden.

Lesen Sie auch:
Der Hauptsitz der Energie Steiermark in Graz: Am Montag wurden die rund 2.200 Mitarbeiter über ...
Kapitalerhöhung
Energie Steiermark sucht neuen Partner
14.09.2026
Max Lercher.
Max Lercher.(Bild: Christian Jauschowetz)

Während Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und seine Vize Manuela Khom (ÖVP) diesen Millionen-Poker voll und ganz unterstützen, steigt Oppositionschef Max Lercher auf die Barrikaden. Der SPÖ-Mann ortet eine „Privatisierung von Anteilen an kritischer Infrastruktur – und das mitten in Zeiten internationaler Krisen“: Wer die Alleinkontrolle abgebe, verliere die Handhabe, Strompreise direkt im Sinne der Bevölkerung zu steuern. „Wie andere Energieversorger längst beweisen, gibt es zahlreiche andere Möglichkeiten, um den Netzausbau und erneuerbare Energien zu finanzieren – ganz ohne unser Eigentum zu verscherbeln.“ 

Die Sitzung des Landtags soll bereits am Dienstagvormittag in Graz stattfinden. Lercher: „Im Sonderlandtag fordern wir Antworten auf die fragwürdige Entscheidungsfindung der Landesregierung!“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
16.09.2026 14:33
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Steiermark
SPÖFPÖ
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Vom Stamm zur Flamme
Waldspaziergang? „Bald nur noch mit der Machete!“
Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
253.337 mal gelesen
Günther Paal
Musik
Papermoon-Sänger (57) unerwartet verstorben
119.842 mal gelesen
Christof Straub mit seiner Tochter Zoë. Die beiden arbeiteten eng zusammen.
Ausland
Saudi-Arabien storniert Öllieferungen an Europa
74.440 mal gelesen
Bisher kommt es in der Meerenge von Bab al-Mandab laut Angaben der Houthi-Miliz lediglich zur ...
Österreich
Geständnis: TV-Star soll Kind missbraucht haben
1467 mal kommentiert
Günther Paal
Innenpolitik
Babler lädt Minister zur geheimen Krisensitzung
982 mal kommentiert
Krisensitzung am Mittwochnachmittag im Hause Babler: Kündigt sich ein innenpolitisches Beben an?
Innenpolitik
160 Mio. Euro! Minister fordert Corona-Geld zurück
955 mal kommentiert
Das Finanzministerium unter Markus Marterbauer hat Covid-19-Forderungen überprüft und ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf