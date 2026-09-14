Energie Steiermark sucht neuen Partner

Und jetzt holt man tatsächlich einen neuen Partner an Bord. Bisher ging man allerdings, nicht zuletzt aufgrund der prekären Finanzlage davon aus, dass man sich wieder von Landesanteilen trennen würde – dem ist nun aber nicht so: Vielmehr soll eine Kapitalerhöhung frisches Geld in die Kassen spülen. Damit soll das aktuell größte Investitionsprogramm in der Unternehmensgeschichte rascher abgearbeitet werden – bis 2035 will die Energie Steiermark ja stolze 5,8 Milliarden Euro investieren. „Drei Milliarden davon fließen ins Netz. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass wir ein resilientes Energiesystem brauchen, um leistbare und stabile Preise zu gewährleisten“, erklärt Energie-Vorstand Werner Ressi.