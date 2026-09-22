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While turning left

Two Injured in Head-On Collision on the B 127

Nachrichten
22.09.2026 08:09
The BMW was traveling toward Linz
The BMW was traveling toward Linz(Bild: FF St. Martin im Mühlkreis)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Two people were injured in a head-on collision between a BMW and an Alfa Romeo on Monday evening on the B127 near St. Martin im Mühlkreis. An elderly woman (71) had turned onto the federal highway, which is notorious for speeding.

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A head-on collision between two cars occurred on Monday around 6 p.m. in the municipality of St. Martin im Mühlkreis. A 32-year-old driver from Pasching was driving his BMW on the B127, coming from Rohrbach and heading toward Linz. At the same time, a 71-year-old woman from St. Martin im Mühlkreis was driving her Alfa Romeo on a local road, coming from Anzing and heading toward the B127.

The small Alfa was totaled
The small Alfa was totaled(Bild: FF St. Martin im Mühlkreis)

Both drivers were injured
At the intersection of the B127 and Mahring, the 71-year-old female driver turned left onto the B127. This resulted in a head-on collision between the two vehicles. The female driver and the male driver sustained injuries of unspecified severity in the accident. After receiving initial medical treatment at the scene, both injured parties were taken to Rohrbach Hospital.

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